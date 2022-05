Je me présente ,ZENOUAKI Maryem âgée de 22 ans titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en Gestion des Entreprises.

je suis sérieuse .dynamique .capable de travailler en groupe je suis à la recherche d'un emploi et je reste à votre disposition pour tout complément d'information, sachant bien que je sois très motivée pour apporter toutes mes compétences au sein de votre honorable société.



Mes compétences :

Diagnostic financier

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Marketing opérationnel

Gestion de production et des approvisionnements

Microsoft Excel

Microsoft Word

ox mailing

Microsoft PowerPoint