Zephirin SERI

Je me nomme Zéphirin Séri, j'ai actuellement 32 ans et je suis titulaire d'une Maîtrise en droit privé profession judiciaire obtenue à l'UFR des sciences juridiques de l'université d’Abidjan cocody. Je suis actuellement en poste en qualité de CLERC stagiaire dans un Cabinet d'Huissier de Justice. J'ai connaissance de la consultation juridique, des procédures judiciaires, de rédactions d'actes et de conclusions de défense. J'ai aussi une expérience avérée en cartographie acquise lors du Plan d'urgence de production de statistique de base initié par l'institut national de la statistique (INS) qui m'a permis de maîtriser le logiciel Arcpad 7.0 et le GPS. Je parle Anglais et écrit bien en cette langue, je m'exprime peu en espagnol. L'informatique est pour moi un atout considérable. Ouvert, disponible, aime le travail, actif, ambitieux, soif d'apprentissage et de formation continue sont des qualités qui fondent ma personnalité.



