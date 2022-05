J'apporte mon expertise dans les travaux géologiques (prospection géologiques , évaluation des resserves,...), évaluations environnementales ( étude et audit d'impact environnemental et social), exploitation des carrières (minage,....) et ceci dans le cadre des prestations du cabinet d'étude GIMERC SARL qui excelle dans les domaines de la Géologie-Industrie-Mines-Environnement-Représentation Commerciale et aussi dans la formation.