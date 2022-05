Zequez Ruben KONATE

Je suis en Côte d'Ivoire et suis étudiant en Licence 3 science et technologie mention Génie électrique parcours Électronique Électrotechnique et Automatisme ( EEA ). Suis passionné par les technologies avancés et j'aimerais étudier les systèmes et microsystèmes intelligents et la Robotique. Je veux collaborer avec des personnes dans ce domaine et aussi d'autres spécialités afin d'agrandir mon champ de vision.



Mes compétences :

AutoCAD

Automates programmables

Automatismes industriels

Dessin industriel

Moteurs et équipements motorisés