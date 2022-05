Zerouali Ouariti OMAR

Chef de projet à la Société Générale Maroc depuis six ans, j’ai effectué différents types de missions : mise en production de nouveaux systèmes d’informations décisionnels(Business Objects, Oracle,PLSQL), gestion des incidents et des évolutions techniques et fonctionnelles, formation des utilisateurs, organisation et animation des ateliers de recadrage des projets et des évolutions, j’ai notamment été amené à gérer des équipes sur plusieurs chantiers de fiabilisation des données et d’amélioration de la qualité de nos systèmes.



Mes compétences :

Oracle10g

GED

Oracle 10g

PLSQL

Business Intelligence

Business Objects