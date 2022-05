ZERROUKI OTHMANE



Cité Istiklel Chabet el ameur,



Boumerdes Algerie



Mob: 06 60 64 36 09



E-mail : othmaneing206@yahoo.fr



INGENIEUR D’ETAT EN GENIE MECANIQUE



OPTION CONSTRUCTION METALLIQUE



Etat Civil



• Date et lieu de naissance : 13/06/1986 à Bordj ménail.



• Situation familiale : célibataire



• Nationalité : Algérienne







Etudes et diplômes obtenus



•20010 : diplôme d'ingéniorat en Génie Mécanique-construction métallique.



•20013 : formation en 10 semaine dans la gestion de projet et planification



.4 ans d'expérience dans le domaine comme ingénieur superviseur et QA/QC





Logiciels:

-Tekla

-Robot millenium

-MS project

-Auto CAD

-RDM6

Langues :



Français/Arabe : parler et écrire tres bien



Anglais : écrire et lire bien



Mes compétences :

Charpente métallique

réservoir métallique

Assurance qualité

Dessin technique

Génie civil