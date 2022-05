Je me nomme Landry Zetembek et je suis étudiant en 2è année en Commerce International dans l'établissement privé nommé Ecole Supérieure de Gestion (ESG). Ma présence dans ce groupe vise non seulement à me faire des contacts (professionnels ou autres), mais aussi à recevoir des conseils dans le cadre des études et de ma formation professionnelle.



Mes compétences :

Logistique

Transport