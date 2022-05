Zeyna BARRY

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire et d'un master en Qualité, je présente un fort intérêt pour la gestion de projets innovants ou d'amélioration continue. Mes connaissances et compétences recouvrent le domaine des procédés agro-industriels, des biotechnologies, de la formulation-nutrition, de l'hygiène et la sécurité alimentaire, des techniques analytiques et méthodes statistiques, ainsi que des outils du management de la qualité et du risque.



Mes diverses expériences couplées à mon parcours théorique m’ont permis de développer un goût pour les rôles transverses, une culture de la performance et l'innovation, de la rigueur et du travail collaboratif.

Les environnements changeants stimulent ma créativité. Proactivité, Flexibilité et Optimisme représentent des traits de ma personnalité.



Mes compétences :

ISO 9001 V2015

Audit interne

Microsoft Office

Gestion des risques

Procédés agroalimentaires

Gestion de projet

Techniques de laboratoire

Outils & Méthodes Qualité

Hygiène et sécurité alimentaire

ISO 22000

HACCP