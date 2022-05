Zeze BILIVOGUI

Je suis comptable de profession de l'Université Général Lansana Conte de sonfonia. Après quelques temps passé dans certains cabinets d'audit et d'expertise puis dans une société de la place je suis au chômage en quête d'un nouvel emploi. Je souligne au passage qu'avec un ami nous venons de créer un petit cabinet pour assurer la tenue comptable et la revue fiscale des entreprises



Mes compétences :

Comptabilite

Audit

Controle de gestion

Technique bancaire

Gestion prévisionnelle et stratégique des RH