Zhang BOLUN

Actuellement étudiant en Mastère Spécialisé Big Data à Grenoble INP - Ensimag et Grenoble EM, je suis à la recherche d'un poste Data Scientist à partir de fin août 2019.



Mon expérience en tant que stagiaire Data Scientist chez Dalkia me permet de travailler sur des divers projets en lien avec les métiers de l'entreprise en utilisant la méthodologie sur la data science, notament sur la machine learning. Je suis autonome et coopératif pour appliquer mon savoir-faire et de résoudre les problématiques réelles dans les contraintes imposées.



Grace à ce stage et aussi la formation que j'ai effectué à l'Ensimag, j'ai pu posséder de solides connaissances des algorithmes de machine learning comme Régression linéaire, Random Forest et XGBoost. Je suis aussi à l'aise avec la programmation en Python et les packages fréquemment utilisés comme Pandas, NumPy et Matplotlib.



N'hésitez pas me contacter si mon profil vous intéresse. Je suis disponible pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

SQL

Machine Learning

Python