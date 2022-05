Diplômée d'une formation d'ingénieur à l'INSA de Rouen, mes formations et mes stages effectués m'ont apporté toutes les connaissances nécessaires du secteur de l'énergie. J'ai pu aussi développer mon esprit d'équipe et mes compétences en planification et gestion de projet. Mes expériences internationales m'ont permis de développer mon sens du relationnel et ma capacité d’adaptation. Aujourd'hui, je cherche un poste Ingénieur d'études en Energie idéalement dans la région parisienne.



Mes compétences :

Planification de projet

Solidwors

EES

OpenFOAM

TRNSYS

Fortran 95

AMESim

Fluent

Microsoft Office