Zhang ZHANG

Jeune diplômée en master Finance à Audencia Nantes Ecole de Management, je suis à la recherche d’un premier emploi.



La formation que j’ai suivie dans le cadre d’un master spécialisé en M&A et en Gestion de risques financiers m’a permis de conforter mon intérêt pour les métiers de services financiers et particulièrement pour les métiers ayant trait aux opérations stratégiques de financements et d’investissements et au pilotage de risques financiers.





Mes compétences :

Microsoft Office

Bloomberg

M&A

Corporate Finance