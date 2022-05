Zhao PENGYUAN

- Ayant des expériences, des connaissances et des compétences en marketing & management

- Assistant au directeur axé sur les résultats, autonome et force de proposition ( contrôle de gestion, management de l'entreprise)

- Traducteur d'anglais, espagnol, français vers chinois avec 9 ans d'expériences

- Masters en Business & Management et Langue



Outils:

Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, Muse

CMS: Wordpress

Analytics: Google analytics (certifié)

Publicité: Google Adwords (certifié)

Emailing: Mailchimp

CRM: Zoho

Bureautique: Word, Excel, PPT

Traduction: Trados



Mes compétences :

Finance

Intercultural management

Marketing

Google analytics