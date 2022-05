Promotion 2016-2017 en Licence Professionnelle Technico-commercial.

Étant curieuse, rigoureuse et ayant un bon sens dans l'organisation, je suis caractérisée entre influente (positif) et contentieuse (analyste).

Intéressée dans le domaine du design, de la mode, du prêt-à-porter (haute gamme/moyenne gamme) et du bâtiment.

L'expérience que j'ai acquise dans différents parcours s'avère que je suis prête à confronter tout type de changement, ce qui est un élément indispensable pour une société dans un environnement de contingence.

Je me destine aux postes dans le domaine des affaires internationales avec la préférence de différentes cultures et langues.



Mes compétences :

Microsoft office

Analyse statistique

Entretien de négociation

Logistique et approvisionnement

Etude de marché

Management d'équipe

Management de projet

Autocad

VectorWorks

Adobe Photoshop