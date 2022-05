Zhengmin LEI

Actuellement étant apprentie en alternance chez EDF-DTG et EDF-CCH, je cherche un premier emploi dans le domaine de l'eau ou d'autres domaines similaires après mon diplôme d'ingénieur début octobre.



Diplômé d’une licence à l’Université de Hohai en Chine, je suis actuellement étudiante en génie de l'eau à l’école d’ingénieur Polytech Nice-Sophia. Grâce à mes capacités d’apprentissage, je maîtrise alors les langages de programmation R, Visual Basic, C++ et Fortran ainsi que les logiciels professionnels comme Hec-Ras, ArcGis et Scilab, MIKE 11 et MIKE 21. De plus, mes connaissances en hydrogéologie, hydrologie, mécanique des fluides, statistique hydraulique, écoulement surface libre, écoulement en charge et optimisation correspondent parfaitement à vos attentes.



Question mobilité je n'ai pas de point d'attache donc je suis ouverte à tout déplacement national. Je vous laisse mes expérience et mes coordonnées dans mon CV, afin que vous m'intéressiez et pussiez me contacter pour d'éventuel questions.



Mes compétences :

AMPL

Visual Basic

Scilab

Permis B

Bureautique

Hec-ras

Fortran

Adobe Photoshop CS5

CAD

C++

Microsoft Word

Microsoft Excel

Magazines

Autocad

ArcGIS

Adobe Photoshop

R

R, Scilab, Visual Basic, FORTRAN, C++

Autocad, ArcGIS, MIKE 11, MIKE 21, SWMM, HEC-RAS,