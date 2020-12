Zoé ECOLIVET

Issue de la filière Exploitation/Business au sein de Grands Groupe internationaux, spécialisés dans le service aux industriels et aux collectivités, jai occupé plusieurs fonctions de Directeur de centre de profit sur le territoire national avec de forts enjeux de croissance.



Cette culture business et développement ma permis dacquérir une forte expérience en gestion, en management déquipes pluridisciplinaires.



En tant qu'interlocutrice privilégiée des élus locaux, des directeurs industriels et des collaborateurs, jétais au coeur des organisations et de leur transformation. Jai défini des politiques et contribué à leurs mises en oeuvre opérationnelles en multi sites.



Cest dans ce contexte que jai renforcé mes compétences en gestion des Ressources Humaines et me suis spécialisée en droit du travail et en gestion sociale.



En 2011, jai orienté ma carrière vers les Ressources Humaines et la fonction de Directeur des Ressources Humaines au sein du Groupe VEOLIA. La réussite des projets confiés, à fort enjeux stratégiques (création de nouvelles entités, les relations sociales, reprise de personnel), confirme mes capacités à mengager, innover, madapter à des environnements nouveaux et complexes.

Mon savoir-faire et mon leadership me permettent de contribuer à la performance collective et à la transformation sociale à laquelle toutes les entreprises sont confrontées.



Mes aspirations : accompagner une stratégie dentreprise composée déquipes généreuses et dynamiques.



#leadership #ressources humaines #transformation #assertivité bienveillante #persuasion #créativité #écoute #orientation résultats #innovation #qualité de service #esprit d'équipe #adaptabilité #intelligence émotionnelle