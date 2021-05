Zoubur SAHLI

Expert Agro-Socio-Economiste spécialisé en Développement agricole et rural, en Gouvernance et gestion participative. Enseignant chercheur -

Formateur : : Formation supérieure, formation continue. Formation de cadres administratifs et techniques et de cadres d'entreprises, d'animateurs, de membres coopérateurs et agents de développement local.

Organisation et animation d’ateliers, de séminaires et de cycles de formation. Encadrement des groupes de jeunes et d’organisations associatives, notamment ceux activant dans les domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire, la protection de l’environnement, l’économie sociale et solidaire et la promotion d’activités génératrices de revenus, les actions communautaires

Coordinateur – Directeur et évaluateur de projets de développement



Animateur rural



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie professionnelle