Dynamique et motivé, j’ai acquis au cours de mes expériences professionnelles à l'ONCF ainsi qu’à attijariwafa bank les qualités d’écoute, de compréhension et la force de conviction, le travail en équipe, la pratique du contact avec les clients et conforté une réelle notion de service tout en me familiarisant avec les outils informatiques.







Mes compétences :

Banque

Négociation commerciale

Étude de marché

Marketing opérationnel

Logiciel CRM

Marketing stratégique