Zulimar COLINA

Enseignante en langues étrangères avec plus de 15 ans d'expérience, vous propose de l'enseignement de l'espagnol, de la civilisation et de la culture hispanique, à partir des ressources disponibles, basé sur une ambiance positive et dynamique. Je vous propose aussi des cours d’espagnol pour tous les niveaux et avec des plusieurs intérêts. Je prépare mes cours suivant vos attentes. J’ai travail les compétences adaptées à vos besoins.

J’ai fait mes études dans l’enseignement des langues étrangères. J’ai aussi une bonne maîtrise des outils bureautiques, et des connaissances en scénarisation des formations e-learning (enseignement hybride ou à distance), maîtrisse dévelopée au long de ma recherche dans le cadre de ma thèse.



Mes compétences :

Maîtrisse des stratégies pédagogiques

Ingénierie pédagogique

Gestion de groupe

Pédagogie