Vous recherché un challengeur qui aime les défis et les nouveaux, avec résultat qui en résulte uniquement du bon travail, accroitre la société avec un candidat qui vie avec sont temps dans un monde ou la compétitivité et un mot clé pour ce démarqué des autres avec une rigueur une pérennité et une qualité de travail je suis ce future collaborateur qui vous accompagnera dans votre évolutions.



Mes compétences :

Vente

ADSL

Energies nouvelles

Photovoltaïque

Prospection commerciale

Fibre optique

Commercial