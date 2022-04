Société DCNS Cherbourg-Octeville en sous traitance pour les entreprises Normétal,Effinor et Timolor soudage dans plusieurs sous-marin sur différent type de carlingages de toute épaisseur en toute position réalisation de soudure sur des tubes lance missile,piscine et réacteur passage de coque habilite en inox et férritique (e42,e69,e2010bh) soudage sur des élément chauffée entre 90 et 180 degré ,connaissance des caractéristiques mécaniques maîtrise des énergies de soudure en joules/cm réparation sur diffèrent type de soudure formation théorique,contrôle calibrage et aspect, interprétation radio,connaissance du ressuage



Chantier EPR 3 sur flamanville en sous traitance pour les entreprises Tisso,Nordon,Acpp

participation a la réalisation du liner (soudage,manutention,élagage,grutage) présence de nuit pour des essais de tir radio

soudage tig inox (316L) sur tube,angle et d'autres types de joints pour les ossatures des piscines et du réacteur



suite a une période de creux sur le chantier du a des problèmes techniques j'ai réalisée des soudures a l'arc sur un arrêt de tranche a Flamanville et a Triscatant GB 2 Nord travaille aussi en atelier pour souder des pièces pour Cogema,Areva et la chine



Dans mon parcours professionnelle j'ai toujours essayer de progresser je suis très motivé, toujours ponctuelle, apprend très vite, assidu, bonne intégration en équipe, individuelle ou collectif, mais bonne ambiance, volontaire,intéresse pour faire progresser l'entreprise...







Mes compétences :

Soudage au miroir

Lecture de plan

Réaliser les soudures

Choisir les paramètres de soudage

Identifier les procéder de soudage

Qualifier TIG, ARC, SEMI AUTO

Contrôler les soudures et les pièces