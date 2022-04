Charles CHRETIEN

Bonjour,



Ayant eu l'opportunité d 'intégrer en 2010 le groupe Fives Nordon entreprise française spécialisée dans l'énergie nucléaire en qualité de tuyauteur sur le site de l' EPR de Flamanville.

j'ai aujourd'hui le désir de faire évoluer ma carrière et de relever de nouveaux défis en occupant un poste a plus haute responsabilité





Mes compétences :

Lecture de plan

Levage

Prise de cotes

Qualité

Sécurité

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mobilité nationale et internationale