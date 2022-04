3t - FORMATION

3T - (Technology Transfer & Training) est un cabinet de formation spécialiste dans le conseil et la formation professionnelle.

Le nom de notre cabinet traduit notre philosophie et démarche de travail qui est fondée sur la qualité de formation et le transfert de compétence.

3T s'est positionnée sur le marché de la formation informatique en proposant une offre de formations à forte valeur ajoutée.

Nous proposons l'offre de formations autour des technologies suivantes :

-Java/JEE

-Oracle

-Cisco

-Microsoft



Mes compétences :

Java EE

JavaScript

JavaServer Framework

Android

Web design

Infographie

GNU/Linux

Linux Redhat

Linux embarqué

PHP 5

Symfony2

HTML 5

CSS 3

CCNA1

CCNA2

Cisco Certified Network Associate

Comptabilité

AutoCAD

3D Studio Max