Yassine BEN SALEM

YASSINE SALEM

Dessinateur/Projeteur en Mécanique

Yassine.salem@yahoo.fr

Education :



2007 Titre de technicien supérieur en Mécanique (CFM) - ISET Rades





Connaissances Techniques



CAD et simulation software :



Microsation 2D/3D & PDS (Modélisation maquette 3D, création des Drawings, Métrés, Asbuilt, Supportage. (2007 2009)

Autocad 2D 3D & Cadworks (plant, EQP, P&ID).

Naviswork (navigation 3D).

Smart Plant (P&ID, Instrumentation). Formation (2012).

Caeser II (Statique). Formation (2012).

Tekla structure. Formation (2012).





Autre : office , lotus note





Expériences :



2007 - 2009 : Microsation & PDSmodélisation et conception 3D des maquettes (piping, équipement, support 2Det3D)

2009 - 2018 : Autocad, Cad works, Navis work et tekla Maquette tuyauterie, métrés, isométrique, Asbuilt, Drawing, P&ID



Compétences Métier :



Analyse des besoins et des spécifications techniques

Mise à jour des changements client et fournisseurs

Développement des plans de détail et des plans généraux

Cheminements des tuyauteries et élaboration des

Suivie des mises à jour des documents détudes (principalement les plans)









Langues :

Français, Arabe : Courant.

Englais : En formation.





Expérience Professionnelle





Mai 2009 - Aujourdhui PIRECO (Petroleum réalisation contractor)

Dessinateur / Projecteur au sein du département Etude





Client: SNDP (TUNISIE)



Projet : étude et réalisation clé en main du projet de réaménagement et de modernisation du dépôt carburants SNDP sis à la zone pétrolière de Rades.





Principales tâches :

Phase 2-B



Développement des P&ID de chaque produit (ESSP, GO, PET)

Développement dune maquette 3D.

Extraire les MTO et les ISO automatiquement du 3D.

Pour consultation ou pour achat

Chef de chantier pendant la phase de construction.





Principales tâches :

Phase 1 & phase 2-A



Développement des P&ID de chaque produit (ESSP, GO, GO50, PET)

Développement