3T-Training est un cabinet de formation spécialiste dans le conseil et la formation professionnelle.

Le nom de notre cabinet traduit notre philosophie et démarche de travail qui est fondée sur la qualité de formation et le transfert de compétence.

3T s'est positionnée sur le marché de la formation informatique en proposant une offre de formations à forte valeur ajoutée.

Nous proposons l'offre de formations autour des technologies suivantes :

-Java/JEE

-Oracle

-Cisco

-Microsoft



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Marketing

Encadrement

Adobe InDesign

Community management

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Infographie

Stratégie digitale

Sécurité informatique

Cisco Certified Network Associate

Configuration informatique

CEH level 1