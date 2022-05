Temime BARBOUCHE

Mr Témime Barbouche

Ingénieur électromécanicien

Ingénieur Formateur

(+216) 98 237 435 / 25 042 532









Ingénieur électromécanicien de formation initiale à l’Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis – ENIT - , j’ai eu l’opportunité de suivre :

• Un stage pédagogique de 6 mois pour La Préparation pédagogique à la fonction de formateur au Centre National de Formation des Formateurs et d'Ingénierie de Formation - CE.NA.F.F.I.F -; Radès - TUNISIE.

• Un stage de Perfectionnement technique de 6 mois en Maintenance et réparation des machines à coudre industrielles et du matériel de repassage, à l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - A.F.P.A -; Calais - FRANCE.



Ces deux stages m'ont permis de posséder les qualifications et l’expérience requises pour exercer la fonction d'ingénieur formateur.



Durant mon expérience professionnelle, j’ai en effet eu l’occasion :

- D’animer des actions de formation en maintenance de matériel de confection pour les mécaniciens d’entretien dans des entreprises off-shore en TUNISIE



- D’animer des actions de formation en maintenance 1er niveau pour les monitrices, chef d’ateliers, agents de maîtrise



- D’élaborer un programme de formation arabisé en maintenance des machines à coudre industrielles, et de former un groupe de mécaniciens régleurs pour le compte de l’Office de la Formation Professionnelle d’EL AKABA-JORDANIE.



- D’animer des actions de perfectionnement technique pour le personnel maintenancier, et de traduire les termes techniques en arabe pour le compte de 4 entreprises de confection en EGYPTE ( le Caire et Port Said )



- De contribuer à des actions d’assistance technique dans différentes entreprises de confection



- De mettre en œuvre et d’instaurer les tableaux de bord de la maintanance



- De former un groupe en automatisme pneumatique pour le compte du Centre Technique du Textile – CETTEX – Tunisie



- De contribution à l’élaboration des programmes de formation en Technologie des Machines à coudre suivant l’approche modulaire et l’approche par compétence au Centre National de Formation des Formateurs et d'Ingénierie de Formation - CE.NA.F.F.I.F -; Radès - TUNISIE



- De mettre en œuvre et d’instaurer le processus – assurer les services généraux – selon la norme ISO 9001 version 2008 d’un centre de formation professionnelle.





Dynamique, motivé et sérieux, j’ai toujours été apprécié autant de mes collèges que de mes employeurs.





Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Conseil

Pédagogie

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Assistanat technique

Maintenance industrielle

Ressources humaines

Électromécanique

Elaboration des programmes de formation

Entretien du matériels de repassage / pressage

reglages des machines à coudre industrielles

Accompagnement

Coaching

Communication

Management