A CANDIDAT

Je suis ingénieur Production Mécanique et Logistique Industrielle, j'ai suivi une formation en alternance au sein de la société Planet Wattohm, une filiale du groupe Legrand, en tant qu'Ingénieur en amélioration continue. Je suis dynamique, polyvalent, mobile et curieux intellectuellement.



Pendant ces 3 années dans le milieu industriel, j'étais chargé de différents projets tels que, la réduction du temps d'immobilisation des outils de découpe, l'implantation d'une nouvelle procédure de codification pour le magasin de fournitures industrielles, la réduction des erreurs de montage des blocs d'alimentation en eau des outils d'extrusion et la réduction du temps de changement outillage (SMED).



J'ai eu une activité professionnelle à l'international, notamment au Japon. Malgré la difficulté de la langue et de la culture, j'ai énormément appris à être autonome et polyvalent lors de cette session professionnelle.



Une année scolaire aux Pays de Galles, pour un Bachelor of Science Mechanical and Manufacturing Engineering.





Mes compétences :

Gestion de projet

Production industrielle

Management

Ingénierie

Amélioration continue