A Gaelle SATTARSHETTY

Artiste Peintre en décors

Indépendante

Création de toiles tout format, décors de scène, peinture décorative d'intérieur, relooking de meubles...



Www.agsdecorspeints.com





9 ans d'expérience dans le milieu commercial en B to B/chargée de clientèle /Responsable d'équipe commerciale junior) PME et Grands Comptes / Services et Produits



Secteurs d'activité :

• Télé Marketing

• Formation Professionnelle Continue

• Équipement de protection individuelle

• Agroalimentaire

• Études marketing ad hoc



10 ans de bénévolat en association :

• organisation d'événements : séminaires, conférences, concerts, stages artistiques...

• transcription et traduction de fichiers audio anglais/ francais.

• création de décors de scène, de toiles

Intérêts :

• Métiers des arts et de l'artisanat, Peinture artistique, arts décoratifs.

• Voyages

• Sport : claquettes, ancienne gymnaste et entraîneur en club



Mes compétences :

Développement de portefeuille clients

Prospection telephonique

Suivi de dossier clientèle

Vente par téléphone services / produits

Recrutement de personnel commercial /télé services

Peinture décorative et artistique

Organisation d'événements associatifs