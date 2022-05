Linda Perez

artiste plasticienne , Décoratrice.



Apres des études artistiques :

BT dessinateur maquettiste , les Beaux arts de Paris, etude en scenographique et histoire de l'art.



Je me suis lancée dans les métiers du spectacles; théâtre , cinéma , evenementiel.



Mes premiers pas comme décoratrice se feront au "PALACE" avec Cathy et David Gueta qui me permettent la réalisation de tous les décors des soirées à thèmes.



Depuis d'autres aventures sont venues à moi.

Du théâtre: "les bas fonds"mise en scene Serge Sandor.

...cartoucherie de Vincennes, théâtre G.Philipe, Chaillot etc....

Films: "salsa" de Joyce Bunuel ,"les sentiments " de Noemy Loevsy , "Jeanne d'arc" Luc Besson , des télé-film "julie lescaut, "Joséphine ange gardien" ,festival "émergence 2005", "l'empire des loups" de Chris Nahon......



Entre temps j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger pour mon travail de décoratrice sur des festivals et des événements en Turquie, Tunisie, Grèce , Finlande , Suisse , Sénegal, Espagne, Italie, les Etats unis en Californie.





Les USA reste un pays ou je passe beaucoup de temps .



j'ai mon atelier en France , j'expose dans des galeries et salons en France et aux usa a San Francisco et L.A , New York à suivre.....

mon site web de mon travail d'artiste plasticienne:www.linda-perez.odexpo.com