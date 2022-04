A2mac1 FRANCE

Leader mondial sur son secteur, la société A2Mac1 est devenue la référence pour le benchmarking automobile (analyse comparative concurrence). A2Mac1 accompagne ses clients mondialement pour leur fournir l’information technique indispensable à leurs décisions. Les services d’A2Mac1 sont utilisés par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux ainsi que plus d’une centaine d’équipementiers.





Entreprise familiale fondée en France en 1998, A2Mac1 affiche une croissance moyenne de plus de 20% par an en termes de CA et d’effectifs. Afin d’accompagner la stratégie et la croissance de notre groupe, nous vous invitons à rejoindre notre équipe de 250 collaborateurs pour piloter le développement de nos filiales en France, Allemagne, USA, Chine, Inde et Thaïlande.





Rejoignez-nous

• Vous intégrez une entreprise dynamique, innovante et orientée vers l’avenir.

• Nous vous offrons un environnement de travail « à taille humaine » dans lequel votre expertise sera reconnue et vos initiatives pourront se concrétiser rapidement.