Je suis Aaron HIAG Camerounais de 48 ans,je suis célibataire avec 01 enfant et je suis originaire de la province du Littoral.

Je suis Marketiste et je suis en quête d'un partenaire financier afin de mettre sur pieds mon projet fini et prêt à la consommation sur la fourniture de bureau en générale et la vente du PAPIER A ECRITURE A4, 80 GRAMMES, EXTRA BLANC. Ceci est un partenariat gagnant - gagnant.

Le Cameroun étant considéré comme le carrefour des marchés de la sous régions d'Afrique Centrale, ce produit se vend tout seul et comme de petits pains.

Je reste disposé à discuter avec tout intéressé et de se mettre d'accord pour en faire affaires ou pas.

Dans cette attente,sincères salutations.