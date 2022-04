LETTRE DE PRESENTATION

NOM : ABA

PRENOM : COULIBALY

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 10/12/1966 a Macina

NATIONALITE : Malienne / Marié

ADRESSE ACTUELLE : Tel / cel : 76 05 77 60 / 64 64 15 43-ATT Bougou (501 Logements) BAMAKO

Email : coulby1966@yahoo.fr

Profession : Ingénieur Spécialiste en Infrastructures du Génie Rural et du Génie Civil

Bamako le 28/11/2011

A l’attention des lecteurs VIADEO

Objet : POUR BESOIN

Monsieur,

Je me présente a vous tous, je suis Ingénieur et j'ai 15 ans d'expérience dans les domaines suivants: Aménagement hydroagricole-Adduction d'eau potable-Route-tous ce qui est du génie civil et rural. J'attend vos offres et tous Corps d’Etat.

Mes expériences en qualité de gérant indépendant et coordinateur de chantier, alliées à mes connaissances techniques, me permettent de vous proposer de solides compétences professionnelles ainsi qu’une capacité d’adaptation tant technique qu’humaine. Esprit d’analyse, réactivité, fiabilité et encadrement sont autant de qualités requises que je serais ravi de mettre à votre disposition.

J’espère que ma présentation retiendra votre attention et me permettra de vous rencontrer rapidement ; je me tiens dans cette attente à votre disposition.

Je vous prie d’agréer, mes chers lecteur l'expression de ma respectueuse considération.

ABA COULIBALY



Détail des tâches exécutées Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence

Etudes

-Coordination des activités de la mission;

-administrative et financière du projet ;

-Rédaction des rapports Nom du Projet ou de la mission :

Projet de Construction - d’Equipement et d’Extension des Centres et Instituts de Formation Professionnelle de Diabaly, Tominian, Bla et Macina dans la Région de Ségou pour le compte de « INGENIEURS CONSEILS EN TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT » (ICOTED-International).

Client: Maitrise d’œuvre d’investissement de la Coopération Bilatérale Luxembourg-Mali dans la région de Ségou et le cercle de yorosso.

Financement : Coopération Luxembourg / PACT-GIZ

Année : Septembre 2012 – Janvier 2013

Montant du projet : 617 348 698 FCFA

Lieu : Région de Ségou

Principales caractéristiques du Projet :

-Conception de bâtiments admiratifs

-Construction des centres de formation et extension

Poste : Chef de mission

Activités :

- Etudes d’APS, d’APD et élaboration du DAO

-Coordination des activités de la mission d’études et de contrôle ;

-Supervision permanente des travaux avec l’appui de techniciens ;

Etudes

-Préparation de la mission d’études ;

-Conception du projet ;

-Elaboration des plans aménagement Nom du Projet ou de la mission : Projet (12) : Etudes de faisabilité du projet d’aménagement de quatre(04) espaces pastoraux dans les bassins de productions bétail-viande dans la région de Mopti.

Pour le compte de « INGENIEURS CONSEILS EN TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT » (ICOTED-International).

Client: Conseil Régional de Mopti /PACT-GIZ (Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales - Coopération Allemande

Financement : Coopération Allemagne / PACT-GIZ

Année : Novembre 2012 – Mars 2013

Montant du projet : 1 262 267 342 FCFA

Lieu : Région de Mopti

Principales caractéristiques du Projet :

•Evaluer la faisabilité technique et financière des projets.

•la faisabilité organisationnelle, juridique et institutionnelle.

• Evaluer les impacts socioéconomiques et environnementaux des aménagements ;

•Proposer les TDR pour le recrutement du bureau de contrôle et élaborer des DAO pour les entreprises.

Poste : Ingénieur aménagiste/Chef de mission

Activités :

•Faire valider la proposition de 4 espaces à aménager.

-Analyse de la tenure foncière

-Définition des 2 options d’aménagement pour chaque espace (Routes et pistes, Parcs d’embarquement et de vaccination, Marchés à bétail, Aires d’abattage, Puits pastoraux, Mares pastorales, Modes de gestion, Parcs fourragers)

-Identification des équipements à réhabiliter ou à créer

•Evaluer la faisabilité techniq



Mes compétences :

INGENIEURIE CIVIL & GENIE RURAL

CHEF DE MISSION CONTROL DES TRAVAUX DE BTP

CHARGE DE PROJETS