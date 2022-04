Beatrice ROBY

Diplômée de Sup de Co Toulouse et titulaire d'un Master en Ingénierie de la formation de l'Université de Toulouse 1, je suis aujourd'hui consultante et formatrice en Ressources humaines, Management et finance d'entreprise au Mali mais aussi en Afrique francophone.

Depuis 2007 j'ai effectué les missions suivantes:

1 Management et gestion des ressources humaines

- Evaluation des performances et gestion des compétences

- Conception et mise en place d'un plan de formation

- Recrutement

- Formation

2 Stratégie et Gestion Financière

- Contrôle de gestion et Gestion Financière

- Assistance comptable



Avant mon installation au Mali en 2007, j'ai travaillé 12 ans dans divers grands groupes industriels tels que ALCATEL et CHEP en tant que Contrôleur Financier puis responsable européen en charge des rémunérations.

J'ai aussi durant 2 ans effectué des missions humanitaires dans divers pays comme le Burundi l'Indonésie et la Sierra Leone en tant que consultante en charge des ressources humaines.



A côté de mon activité de conseil et de formation,j'ai crée une maison d'hôtes LA VENISE MALIENNE à Bamako, je suis partenaire dans le développement d'une agence de voyage et d'un bar restaurant LE PETIT CABARET à Mopti Sévaré.



Je suis présidente de l'association AGIR POUR LE MALI



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Afrique de l'Ouest

Formation

Voyage

Recrutement

Comptabilité