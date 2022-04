Aba Kaga TIARI AOUAMI

J'ai débuté l'Enseignement en tant que professeur bilingue (Français/Anglais) en 1982 et ai évolué dans ma carrière comme conseiller pédagogique en Anglais de 1990 à 1995 puis Inspecteur Administratif de 1995 à 2001. Ensuite j'ai embrassé la carrière d'administrateur de formation professionnelle au titre d'une sous antenne du projet NIGETECH s'occupant de la formation professionnelle, dans divers métiers phares, de jeunes déscolarisés et non scolarisés de 2001 à 2009 avant de renouer avec ma fonction de conseiller pédagogique à partir de cette date. j'ai effectué des stages aux USA et en ANGLETERRE dans ce cadre. Je maîtrise le Français et l'Anglais et je communique passablement en Arabe. Je suis à deux ans de retraite de la fonction publique de mon pays (NIGER). je compte continuer dans cette carrière pour laquelle je nourris une forte vocation si longtemps que possible.



Mes compétences :

Enseignement