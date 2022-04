Abada JEAN-CLAUDE

Analyste programmeur de formation, et fort d’une expérience de plusieurs années en développement informatique – et, plus particulièrement Web, j’ai occupé plusieurs fonctions à divers niveaux de responsabilité (Responsable de Développement, Analyste Concepteur, Formateur, etc.). Cette polyvalence technique, associée à mes capacités d’autonomie, d’adaptation, d’écoute et de communication, me permet d’envisager une collaboration efficace au sein de votre service informatique. Aujourd’hui, je suis pleinement disponible pour m’engager sur de nouveaux projets informatiques.