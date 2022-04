Je suis un jeune homme célibataire âgé de 22 ans sérieux ayant le sens de travail en groupe j'ai un bac plus 2 diplôme technicien spécialisé en réseau informatique et diplôme technicien de maintenance en support informatique et réseau je suis a la recherche d'emploi ou stage pré-embauche merci.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Réparation PC bureau et portable

bureautique