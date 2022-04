Abanda Ndémé MARILYN'S GRÂCE

Je suis ingenieur en maintenance industrielle et productique a la recherche active d'un emploi. Je suis dynamique, serieuse et avec un fort esprit d'equipe. Je souhaite integre une structure pour demontrer mon potentiel, m'epanouir et m'exprimer dans le domaine industrielle que j'aime.



Mes compétences :

Gestion de production

GMAO,CAO,DAO,GPAO

Audit energetique

Maintenance des systemes de production

Electricite domestique et industrielle

Plomberie

Gestion d'equipe

Formation sur la norme iso 9001 version 2008

Dimensionement et conception des circuits electriq

Maitrise des logiciels de bureau (word, excel...)