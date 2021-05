Cedric SPENCER

Spécialisé en génie électrique et systèmes automatiques. J'ai suivi le projet de maintenance des installations électriques d'antennes de télécommunication du client IHS dans la région Nord Cameroun. Définition de stratégies de maintenance et programmation de préventive et curative sur les climatiseurs de 1.25 à 5CV, générateurs de 9 à 110kVA. Reporting direct au client / Sites solaires préventifs et curatifs, système hybride et onduleur



Mes compétences :

MATLAB, C, PASCAL, ASSEMBLEUR, PL7, ZELIO, SIEMENS

Diagnostic des systèmes Industriels - Installatio

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C Programming Language

Assembler

ACCES