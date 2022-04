Abassia GHERASSELGOUM

Ingénieur de formation et après 17 années d' une riche expérience dans le secteur public, j'ai créée ma propre entreprise en 1993 dans l'intégration de solutions systèmes et réseaux informatiques. Ayant été le premier partenaire de Sun Microsystems en Algérie avec lequel j'ai enrichi ma formation dans l'administration système et réseaux, ce qui m'a permis de participer à des projets importants tel que la mise en place de plateforme de services internet, le système de surveillance du trafic maritime par radar, l'implémentation de SI d'entreprise, SIG et l'intégration de systèmes décisionnels bancaires (BI), ainsi que d'autres solutions métiers pour ne citer que les plus importantes. J'ai également crée un service VSAT qui a collaboré dès 2003 avec DJEZZY, puis DIVONA dès leur démarrage et ensuite avec GulfSat Communications Company et ATS (Algérie Telecom). J'encadre une équipe Helpdesk chez GE et en matière de consulting, j'effectue des tâches de suivi et d'audit en courants faibles pour la sécurité et la sureté dans les ERP (Etablissements Recevant du Public).



Mes compétences :

Architecture SI et réseaux

Data warehousing

Administration système et réseaux

Gestion des services informatiques

Systèmes embarqués

Maintenance Sun Microsystems (Hardware/Software)

AMOA SI