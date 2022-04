Abbes BERRICHI

ANALYSTE D'EXPLOITATION



FORMATIONS

• 2013 : Formation sur VMWARE VIEW HORIZON 5.2 : Install, Configure, Manage

• 2007 : Diplôme de Technicien supérieur de maintenance en informatique et réseaux

• 1997 : Baccalauréat Technique en Gestion Comptable

• 1996 : Programmeur [langage PASCAL et VBASIC]

SAVOIR-FAIRE

Compétences fonctionnelles Exploitation et Production ‘’Applicatif et Système’’

Compétences opérationnelles Supervision, Analyse, Automatisation, Intégration

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Technicien Responsable de vacation 09/2016 au 08/2017



Projet PEPS : SILCA Groupe Crédit Agricole



Cette opportunité m’a permis de participer à conduire le projet SILCA dans sa phase de transition d’infogérance du site du Maroc vers l’ile de France.

Dans l’une des plus grandes productions bancaires d’Europe, avec :

2000 serveurs et 2000 DBA

500 instances Was et 650 appli Citrix

32000 postes de travail, 45000 comptes emails, 21100 lignes téléphoniques

Dans un environnement Open mutualisé H24 - 7/7 - 3*8 pour mener une équipe junior de 24 pilotes,

Et autant que responsable de vacation, mon rôle était de garantir le bon fonctionnement du centre de production et d’assurer les tâches suivantes:



 Suivi de l’organisation :

• Accompagner l’intégration des nouvelles ressources dans l’équipe et dans l’environnement client.

• Proposer des actions de formation à la hiérarchie; mettre à jour et valider le cursus d’intégration pour l’ensemble du périmètre de la prestation

• Gérer les absences imprévues (Déclenchement des Backup)

 Suivi des ressources :

• Maintenir le niveau de compétences requises, formation et cursus d’intégration

• Anticiper et régler les difficultés relationnelles au sein de l’équipe

• Assurer toute communication auprès des intervenants de la vacation

• Assurer le support technique

• Valoriser le travail du groupe et la communication

 Suivi de l’activité :

• Formaliser et faire respecter les consignes et instructions de travail

• Assurer les points d’échanges avec le management et le client

• Participer aux réunions d’Exploitation

• Assurer la gestion de la boite mail

• S’assurer du bon déroulement des traitements

• S’assurer du bon passage des consignes à chaque changement d’équipe

• S’assurer de la bonne répartition des tâches entre les différents intervenants de la vacation

• Prendre les décisions de déclenchement des appels aux astreintes

• Gérer la situation de crise si nécessaire en cas de disfonctionnement



* Environnement :



AIX, LINUX, WINDOWS, CFT, CONTROL-M, $UNIVERSE, ORACLE, SQL, OUTLOOK, SWIFT, CITRIX

OUTILS : OASIS, NAGIOS, NETCOOL, LOTUS, LYNC, CYBER-ARK, ACTIVE DIRECTORY

UMANIS pour BNP PARIBAS 12/2014 – 04/2015



ANALYSTE D’EXPLOITATION

Projet FGAT :

La mission consiste à maintenir la disponibilité du système d'information et applicatif au quotidien, dans un environnement bancaire international.

Intégrer l’équipe Evol de 10 personnes, répondre aux besoins critiques et évolutifs, et participer aux opérations des demandes urgentes, faisaient parti de ma mission :



• Installation, configuration et mise en production Applicatif

• Déploiement applicatif via WEBSPHERE en Qualification / Recette / Pré-production / Production

• Livraison applicatif sous Windows & Aix & Linux

• Ordonnancement et automatisation des traitements sous AUTOSYS

• Analyse et correction d’incidents Niveau 1 & 2

• Reboot serveurs et arrêt-relance applicatif et supervision

• Ajout de scripts de supervision

• Gestion de fichiers système et profile utilisateurs

• Gestion des changements et demandes urgentes

• Astreinte et intervention HNO

• Traçabilité de l'ensemble des actions aux normes ITIL : BMC remedy

• Modification de scripts sur demande des référents techniques

* Environnement :

WEBSPHERE, TSM, CFT, AIX, LINUX, WINDOWS, AUTOSYS, ORACLE, SQL, LOTUS



