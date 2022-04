Abbes TAHRI

Titulaire d'un Master en contrôle de processus et Robotique -obtenu en juin 2015, j'ai occupé un poste d'ingénieur en automatique et en informatique industrielle dans une société de recherche et développement -CERTIA R&D- activant dans le domaine des bancs d'essai avionique et des actionneurs électriques.

Je suis intéressé d'avoir une expréience professionnelle en Algérie ou à l'étranger dans le domaine de la mécatronique , plus particuliièrement en robotique, ou tout activité impliquant les qualités de l'automatique, l'informatique industrielle.



Mes compétences :

AMESim

Simulink

MATLAB

Labview

Logique floue

TIA Portal