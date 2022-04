Abbesse SEDJAI

J'exerce depuis 16 années des fonctions Marketing et Commerciales au sein de grands groupes d'entertainment dans l'univers du jeu vidéo, ainsi que dans des PME dans le secteur alimentaire et les assurances. Je bénéficie d'une double expertise dans 2 types de structures différentes.



Tout au long de mon parcours, j'ai pu développer des compétences-clés (Commercial, Trade-Marketing, Gestion de projet) que je souhaiterais, maintenant, mettre au service d'une entreprise humaine et dynamique.



Mes compétences :

Commercial

Délégué commercial

Distribution

GMS

Informatique

Manager

Marketing

Nouvelles technologies

Responsable de Secteur

Trade marketing

Stratégie digitale

Planning stratégique

Planning digital

Conception multimédia

Internet

Gestion de projet