Abbey SULLIVAN

Avec presque 20 ans d’expérience dans le marketing des produits de grande consommation (7 ans avec Unilever GB, et 11 ans en tant que consultante indépendante basée en Bretagne), je suis aujourd’hui conseillère en marketing stratégique international.



Je travaille avec les PME / PMI et les grands groupes multinationaux pour des actions de marketing, de planning stratégique et de communication. Mes actions se construisent en partenariat avec mes clients pour les accompagner dans la mise en place de nouveaux projets au niveau national et européen.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil marketing

Formation

Marketing

Marketing stratégique

Planning

Stratégie