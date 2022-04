Le groupe ABC Portage en quelques chiffres:

- plus de 12 ans d'expertise,

- plus de 9600 consultants accompagnés,

- une garantie financière de 3 millions d'euros,

- un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros,

- plus de 200 réunions et formations chaque année,





Le portage salarial est désormais une composante majeure dans l'accompagnement professionnel des consultants. Depuis 2004, notre groupe met à la disposition des consultants (indépendants, experts, futurs créateurs...) son savoir-faire dans la relation commerciale et humaine, afin que chacun d'entre eux puisse exprimer son talent et ses compétences en toute sérénité.



Le portage salarial est basé sur une relation tripartite entre un consultant, une entreprise et une société de portage salarial.



ABC Portage apporte une solution business efficace qui colle à vos préoccupations :



- Un mode de fonctionnement clair et efficace

- Un interlocuteur unique

- Une rémunération sans surprise



ABC Portage, pionnier dans la maîtrise de cette pratique, vous assure ainsi tranquillité, sécurité et transparence.



Les avantages de l'entrepreneuriat :

- Développer une nouvelle activité

- Accéder à l'autonomie professionnelle

- Gérer et organiser efficacement son temps

- Développer sa propre clientèle en toute exclusivité



Sans les inconvénients :

- Préserver sa couverture sociale

- Conserver l'accès aux Assedic

- Cotiser aux régimes de retraite

- Sécuriser sa rémunération



Mes compétences :

Formation