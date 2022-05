Links Portage est l'entreprise de ceux qui, tout en souhaitant gagner en autonomie, désirent travailler et entreprendre dans les prestations intellectuelles en choissisant le statut de salarié.



Vous êtes consultants : porteurs de projets, experts, seniors, retraités, expatriés, ou médiateurs ?

Et vous recherchez une solution en portage salarial pour lancer votre activité ou votre projet en toute souplesse et sécurité ?



Crée en 1998 par Antoine Catta, la société est un acteur significatif du portage salarial et des solutions alternatives de portage adaptées à chacun.



L’article L1251-64 du Code du travail définit le portage salarial comme étant "un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage".



Pour en savoir plus http://www.links-portage.com/





Mes compétences :

Valeur humaine

Portage salarial

Consultant

Ecoute client

Formateur

Formateur consultant

Conseil

Entrepreneur

Management