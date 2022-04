Abci BOUDJEMA

Ayant obtenu un titre professionnel de niveau V en tant qu’Agent d’Intervention sur Equipements Electroniques et Numériques (AIEEN) fin janvier, je recherche dès à présent un poste dans la maintenance des équipements.

Ma formation m’a permis d’acquérir des notions dans le domaine de l’électronique et du numérique.

(vidéo surveillance, système de contrôle,etc…)

Lors de mon dernier stage professionnel au sein de SOS Aspirateur en qualité d’Agent d’Intervention sur Equipements Electronique et Numériques, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances ainsi que mon goût pour le contact, les responsabilités et la prise d’initiative.

J’ai notamment été amené à diagnostiquer et remettre en état de fonctionnement différent matériel (distributeurs de boissons chaudes, centrales vapeur, robots ménagers, aspirateurs etc…), preuve de ma réelle capacité d’adaptation aux différents matériels.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Agent