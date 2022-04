Abdallah BENHEMINE

Psychologue diplômé de l'université Louis Pasteur Strasbourg, Formé en psychologie du sport Faculté des sciences du sport et de l'Education Physique Lille2,

Diplôme d’étude supérieure spécialisé -Université Nancy2__ « Management des Hommes et des Organisations », 2000. Mention Assez Bien.



Psychologue du Sport Formé par Gille Monier et Cecille Traverse Préparateurs Mentaux des sportifs de Haut niveau

Psychanalyse . formé par Jeanne DEFONTAINE Psychanalyste et Vice -présidente du collège de psychanalyse groupale et familiale Paris

Formé aux Techniques de relaxation, respiration, sophrologie, hypnose ericksonnienne, écoute active (Rogers), Analyse Transactionnelle.







Mes compétences :

Préparateur mental