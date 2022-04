Abdallah BENHEMINE

Psychologue- Psychanalyste installé en cabinet privé à 4, Rue de Lisbonne les grives 54500 Vandoeuvre Les Nancy. Je suis formé en Préparation mentale et Psychologie du sport à la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique Lille. Les techniques de la préparation mentale des sportifs sont une réelle complémentarité à ma formation initiale de DESS en Management et de Master 2 psychologise humaine et psychopathologie université Louis pasteur Strasbourg.

Les sportifs de haut niveau, les étudiants et les élèves pour être performant et être dans les "meilleurs" aux concours doivent travailler leurs habilités mentales. L'erreur serait d'attendre le dernier moment pour se préparer mentalement aux examens et aux épreuves orales.