Abdallah BENLKHIR

 Expert bases de données Oracle 8i, 9i, 10g, 11g et 12c

• Installation et configuration des bases

• Planification et application des patchs ( patchsets, PSU, patch unitaire )

• Migration et upgrade de base de données

• Migration d’une architecture sous Sun Cluster 3.2 vers Oracle RAC 11G

• Migration de données issues d’une baie DMX vers VMAX

• Gestion de grande volumétrie (plusieurs téras), avec utilisation du partitionning et du parallélisme

• Installation et configuration de plusieurs bases de données en cluster (Haute Disponibilité) : RAC / RAC-GUARD, Sun Cluster, HACMP

• Mise en place et administration de plusieurs architectures en mode Dataguard (Standby Database)

• Administrations de certaines bases de données en mode Raw-Devices, ASM

• Remise en cohérence des données répliquées avec la technologie Oracle Streams pour le projet WISP

• Participation à l’élaboration de l’architecture de DATA CONTENT BILLING et mise en œuvre d’un campus cluster de 19 nœuds sous Oracle RAC 11GR2 avec synchronisation de baies via ASM

 Expert Mysql 5.6 et Cassandra 2.1

• Installation et configuration des bases Mysql en mode Standalone et Master / Slave

• Construction de plusieurs clusters Cassandra pour les besoins du projet ERABLE

• Ingénierie avancée sur ces SGBD

 Performance

• Optimisation du modèle de données

• Optimisation des requêtes, scripts et procédures applicatives

• Tuning des bases de données (paramétrage Oracle)

• Audit des bases de données et génération des rapports automatique

• Vérification du bon respect des normes groupes

• Suivi de performance via les outils : Statspack et AWR

 Sauvegarde & Restauration

• Sauvegarde des bases de données à froid et à chaud

• Mise en place de plusieurs solutions de backup/recovery sous RMAN et Datapump

• Utilisation de plusieurs Media Manager avec RMAN : Tina, Netbackup et Avamar

 Exploitation

• Gestion des incidents

• Ecriture de programmes de supervision et de monitoring des bases

• Conception d’outils permettant d’être proactif afin d’éviter les incidents sur les bases de production

 Support

• Support aux utilisateurs, développeurs, architectes et MOA/MOE

• Proposition de plusieurs architectures axées sur Mysql pour le projet HOMELIVE

• Support OUGANDA : Récupération de la base de données clients (1 million) à la suite d’un crash system

• Formation de l’équipe en interne sur plusieurs outils



Mes compétences :

Rman

RAC

ASM

Tunning

Oracle 11gr2

Dataguard

NetBackup

AIX

Unix/Linux