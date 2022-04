Abdallah NAFAA

Cursus professionnel



-Directeur de la Qualité (SMQ, Certifications et normalisation, Pilotage et Animation de la Qualité)

-Projet en cours: Certifications selon la norme ISO 9001/2008 des activités Crédits et Monétique.

-Project Manager en charge du projet Mise en Qualité des Données et des Référentiels Clients

-Responsable des Etudes Marketing et de la Tarification

-Responsable de la Planification Commerciale

-Responsable du Contrôle de Gestion

-Responsable de la Planification Budgétaire

-Cadre à la Direction du Contrôle de gestion



Formations



-Master en Ingénierie de projets:Collège Polytechnique de PARIS et Ecole HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS.

-Diplômé du Cycle Supérieur de Gestion ISCAE

( MBA executive)

-Ingénieur INSEA (Statistique et Economie Appliquée)





DOMAINES DE COMPETENCES



-Ingénierie projets

-Ingénierie Qualité et Processus

-Systèmes de Management de la Qualité

-Systèmes et outils d'aide à la décision



-ALM et Gestion des Risques financiers

-Systèmes de pilotage - Contrôle de gestion - planification



-Etudes Marketing

-Planification et animation commerciale







-Membre de l'Association des Contrôleurs de Gestion -MAROC (ACG MAROC)

-Membre de l'Association Marocaine de Management de Projets (AMMP)



Mes compétences :

Modélisation

PMI

Qualité

Risk Management

Marketing

MS PROJECT

Analyse de données

Contrôle de gestion

Études de marché

Management de projets